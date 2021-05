Roma, la presentazione di Mourinho può slittare di un mese. Appuntamento a dopo l'Europeo?

vedi letture

La presentazione di Josè Mourinho potrebbe slittare di quasi un mese. Il programma dell’arrivo dello Special One - sottolinea il Corriere dello Sport - è ancora top secret, ma si allontana l’ipotesi del suo sbarco a Roma già nelle prossime settimane, quando l’interesse del calcio italiano sarà concentrato sull’Europeo. La società giallorossa - si legge - vuole fare le cose in grande stile ed evitare che il tecnico abbia un’esposizione mediatica troppo forte prima di cominciare a lavorare ufficialmente con la Roma. Tra l’altro Mourinho sarà impegnato in qualità di commentatore televisivo all’Europeo. Ha un accordo preso da tempo con l’editore News Uk (columnist per The Sun, Times e Sunday Times) ed è opinionista per l’emittente radio Talksport.