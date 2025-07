Roma, la richiesta del Lille per Haraldsson è alta: la pista si raffredda

Fra i nomi monitorati dalla Roma in questo calciomercato estivo, c'è quello di Hakon Arnar Haraldsson, centrocampista in forza al Lille, in Ligue 1 francese, che però non sembra essere una pista che si sta concretizzando, almeno per il momento.

Secondo quanto riporta Il Messaggero a raffreddare il possibile affare dei giallorossi è stato soprattutto quanto appreso dal club. Secondo il quotidiano romano infatti ha fatto sapere che il Lille avrebbe chiesto 20 milioni alla Roma per Haraldsson: troppi in una zona di campo nella quale c'è già tanto talento e un giocatore come Baldanzi sul quale il club vuole chiaramente puntare.

Classe 2003, il 22enne islandese è approdato al Lille dal Copenhagen prima della stagione 2023/24. Trequartista abile a giocare anche sulle due fasce, in Ligue 1 ha collezionato fino a qui 51 presenze, condite da 7 gol e 3 assist. In Nazionale invece ha giocato già 22 volte, con 3 gol all'attivo. Ricordiamo che attualmente ha un contratto in essere che lo lega al club transalpino fino al 30 giugno 2028.