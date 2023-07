Roma, leader Cristante: "Questione di età, di esperienza. Sono un rompiscatole in campo"

Leader giallorosso. Bryan Cristante è una delle colonne dello spogliatoio della Roma. Il centrocampista ha parlato in esclusiva ai taccuini dell'edizione odierna de Il Messaggero di questo ruolo: "Lo trovo normale, è una questione di età, di esperienza. Oggi posso prendermi responsabilità diverse, conosco meglio Roma, sento il bisogno di aiutare i più giovani, trasmettere una certa mentalità che è stata trasmessa a me. Leader parlante o silenzioso? Parlo, eccome. Mi faccio sentire, sono un rompiscatole in campo. Mi trasformo quando gioco".

Le parole di De Rossi

Nel corso della chiacchierata con il quotidiano della capitale, il giocatore si è soffermato sulle parole di Daniele De Rossi che aveva detto che "Servono undici Cristante": "Se ci penso? Si, certo. Mi ha onorato, reso orgoglioso di giocare con lui e in questa piazza, che ha rappresentato al cento per cento. È stato l'emblema della passione, capace di trasmettere a noi giovani la passione per la maglia. Dire quelle parole il giorno del suo addio alla Roma ha avuto un peso. E lo ringrazierò sempre".