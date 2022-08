Roma, limati gli ultimi dettagli con il PSG per Wijnaldum: l'olandese atteso in Italia per le visite

La Roma è in pole per Georginio Wijnaldum. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti, il club giallorosso sta limando gli ultimi dettagli con il PSG. L'olandese ha rinunciato a una parte di quanto gli avrebbero dovuto corrispondere i francesi pur di facilitare la trattativa. Nelle prossime ore - si legge - il giocatore sarà in Italia per visite e firma del contratto, che diventerà facilmente definitivo fino al 2025: se raggiungerà il 50 per cento delle presenze stagionali e la squadra entrerà in Champions, la Roma dovrà riscattarlo obbligatoriamente. Resta da fissare la cifra dell'acquisto che si aggirerà sui 10 milioni.