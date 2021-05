Roma-Manchester United, giallorossi volitivi ma Cavani non perdona: 0-1 all'intervallo

vedi letture

Una buona Roma va all'intervallo sotto di un gol contro il Manchester United, con speranze a questo punto praticamente nulle di qualificarsi. Eppure i giallorossi scendono in campo decisi almeno a rendere la vita difficile agli inglesi, ma un De Gea in stato di grazia e un Cavani letale spostano ancora una volta l'ago della bilancia in favore dei Red Devils.

Fonseca disegna un inedito 4-2-3-1 che rimanda già a un'idea mourinhana: Mancini avanzato a centrocampo a dare una mano a Cristante con Pellegrini trequartista. Dzeko unica punta con Mayoral in panchina. Primi cinque minuti che sono un vero e proprio assedio romanista, con Mancini e Mkhitaryan vicini al gol ma la disabitudine a questo modulo e l'essere eccessivamente esposti in avanti porta il Manchester United a ribaltare facilmente l'azione, ritrovandosi pericolosissimo. Cavani in una circostanza perdona, con un pallonetto di poco alto che sfiora la traversa. Poi, al 39' lanciato in profondità da Fred e approfitta dello spazio concessogli da Ibanez e col destro fa secco Mirante. Nel frattempo, come se la sfortuna non fosse stata sufficiente nella partita d'andata, Fonseca perde un altro uomo: Smalling è costretto a uscire dopo 30', facendo esordire in Europa League il 19enne Ebrima Darboe.