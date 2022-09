Roma, Mancini: "Essere solidi è la base per fare bene"

Gianluca Mancini, difensore classe '96 della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Udinese-Roma valevole per la 5ª giornata della Serie A TIM 2022/2023:

"Sono numeri importanti - dichiara il calciatore giallorosso in merito all'unico gol subito, finora, in campionato - perché essere solidi è la base di una grande squadra. Il segreto è la compattezza ma non solo di noi tre difensori e dei due quinti. Se la squadra, tutta, è compatta le cose sono più facili".