Roma, Mancini non ci sta: "L'arbitraggio di Maresca? Vengo descritto come un rompiscatole"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, dopo la sconfitta rimediata contro il Milan di Pioli, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: “Arrabbiati per l'arbitraggio? Noi condividiamo questa rabbia con il mister, gli episodi li abbiamo visti. Il rigore di Ibanez su Ibrahimovic non c’era. Noi difensori non possiamo fare nulla. Poi c’era un rigore su Pellegrini, dopo un fallo di Kjaer. Oggi gli episodi sono stati a nostro sfavore”. Ha poi continuato: “Ci dicono che dobbiamo stare attenti sui falli di mano e noi difensori sembriamo pinguini. Quello di Ibanez su Ibrahimovic è un contrasto normalissimo, se ogni volta fischiamo fallo allora non è più calcio. Poi l’arbitro l’ha rivisto al VAR, ma ha confermato comunque il rigore. Dodici ammonizioni viste in questa partita, poi quel rigore che non c’era. E poi parliamo magari degli altri campionati. Il Milan nel primo tempo ha giocato meglio di noi. Nel secondo abbiamo provato a metterli in difficoltà. La Roma secondo me oggi ne esce bene e con la consapevolezza giusta, ma con tantissima rabbia. Rispetto agli scorsi anni negli scontri diretti fatti in questa stagione abbiamo dimostrato di esserci. Proteste nei confronti di Maresca? Vengo descritto come un rompiscatole, ma quello su Ibrahimovic è un contrasto di gioco normale. Mi sembra tutta una presa in giro”.