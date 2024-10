Roma, Mancini rimane centrale nel futuro del club. Chissà se il litigio con Juric lascerà strascichi

vedi letture

Gianluca Mancini non è (ancora) in discussione. Perché il centrale della Roma rimane all'interno del progetto tecnico del club, sebbene nell'ultimo periodo ci siano state delle divergenze - anche grosse - con l'allenatore. Più in generale sembra che il problema non nasca solamente dalla scelta di esonerare De Rossi, bensì per questioni all'interno della società che poi si riverberano sul gruppo squadra che lui e Pellegrini cercano di rappresentare, pur non sempre riuscendoci come visto nel momento dell'addio dell'ex tecnico.

Eppure Mancini era acclamato dalla tifoseria fino a poche settimane fa, anche grazie alle sette reti dei sei mesi di reggenza De Rossi. Tutto cancellato dagli intrighi e da quanto successo nell'ultimo periodo. Questa sera la contestazione in Roma-Torino è prevista per tutti, anche per lui per vari motivi fra campo e, appunto, spogliatoio. D'altro canto servirà una serie di prestazioni all'altezza per spegnere la cenere che continua a covare.

Queste le parole di Ivan Juric su quanto successo dopo la gara contro la Fiorentina di domenica sera. "Penso che ci siamo detti la verità, magari all'inizio in maniera violenta e poi in maniera ragionevole. Sono stati giorni di litigi, pesanti. Ma anche cose che secondo me meglio che siano successe. Meglio che sia successo ora e che sia uscito tutto quello che si era accumulato". Potrebbe anche essere lo sfogo finale per raddrizzare la barca e sarà curioso capire se il litigio lascerà strascichi o meno.