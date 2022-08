Roma, Mancini: "Se arriva un difensore ben venga, la competizione ci aiuta a far meglio"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, dopo il successo sul campo della Salernitana è intervenuto al microfono di Dazn: "E' la prima di campionato, sappiamo che è sempre insidiosa. Abbiamo retto bene il campo, ci sono mancati quei due gol in più. Non dico che abbiamo rischiato, ma sicuramente c'è stato il pericolo perché loro con un calcio d'angolo o una palla dentro potevano pareggiarla. Speriamo che le prossime volte la butteremo di più dentro".

Ma forse questo difensore dal mercato non serve?

"Se viene un calciatore a migliorare la rosa ben venga, la competizione aiuta. Se dovesse arrivare un difensore andrebbe bene, ma non faccio io il mercato".

La Conference cosa vi ha dato per gli obiettivi di questa stagione?

"Ci ha dato la consapevolezza di poter vincere, con cattiveria e agonismo. Noi giochiamo partita dopo partita

Che rosa si sta formando a livello di spogliatoio?

"I nuovi sono dei bravissimi ragazzi. Gente che ha vinto tantissimo, hanno già dato tanto a questa squadra e dovranno continuare a farlo. Non sono solo io il leader, lo siamo tutti".

E' difficile marcare Dybala in allenamento?

"In allenamento più i compagni sono forti e più migliori, poi si vede in partita".