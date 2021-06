Roma, maxi-schermi nelle piazze della città per trasmettere la presentazione di Mourinho

Secondo quanto riferito da La Repubblica i Friedkin starebbero pensando a una presentazione in grande stile per il nuovo allenatore José Mourinho. L'idea sarebbe quella di allestire nelle piazze di Roma almeno 5-6 maxi-schermi per trasmettere in diretta la presentazione che dovrebbe avvenire presso le Terme di Caracalla.