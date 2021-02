Roma, Mayoral sulle tracce di Morata: ‘scartato’ a Madrid e rinato in Italia

Juventus-Roma è anche la sfida tra due bomber spagnoli, di scuola madridista, scartati dal Real e pronti a cercare fortuna in Italia. Le storie di Morata e Mayoral, infatti, si somigliano molto. Ventotto anni il primo, ventitré il secondo, ma il centravanti della Roma, come quello bianconero, è venuto nel nostro paese per diventare grande perché emergere con la camiseta blanca fin quando ci sarà Karim Benzema, non sarà facile per nessuno. Borja nasce a Parla, a 32 km da Madrid dove invece cresce Morata, il quale fa tutta la trafile delle giovanili del Real per poi esordire con la prima squadra. Nell’estate del 2014 si rende conto che di spazio non ce ne sarebbe stato molto e accetta l’offerta a titolo definitivo della Juventus. Florentino Perez, però, mantiene un diritto di opzione esercitabile nelle stagioni 2015-16 e in quella successiva, per riportare a casa Alvaro spendendo fino a un massimo di 30 milioni. E questo succede dopo due anni in bianconero, altrettanti Scudetti, una finale persa in Champions League e 25 gol messi a segno. Morata a Torino trova l’amore (lo stesso che poi lo spingerà a tornare in Italia) e diventa grande. Al Madrid, però, non ha fortuna e inizia a girare: Chelsea, poi di nuovo Spagna ma sponda Atletico e infine la Juventus, che lo acquista dopo aver visto sfumare prima l’affare Suarez e poi quello Dzeko.

In Italia ha una nuova vita, la stessa che sta avendo Borja Mayoral, i primi tempi rimasto all’ombra del non più capitano giallorosso. Il Covid-19 del bosniaco e il successivo screzio con Fonseca ha fatto trovare spazio al giovane attaccante che ha ripagato l’allenatore con una rete ogni 114 minuti giocati. Nove le reti totali (eguagliata già la sua miglior stagione, la scorsa con il Levante) e sei gli assist. Stasera è pronto a lanciare la sfida al connazionale e a dimostrare ancora una volta che a Madrid si sbagliavano. Sia chiaro, Zidane lo apprezzava molto, ma non abbastanza da concedergli le opportunità che ha trovato nella Capitale dove è arrivato in prestito biennale. La Roma può rendere l’acquisto a titolo definitivo già a giugno pagando 15 milioni, oppure aspettare due estati e pagarne venti, ma se dovesse continuare su questi numeri Tiago Pinto è già pronto a esercitare il riscatto sul cartellino dello spagnolo.