Roma, Mikautadze guadagna posizioni. Concorrenza al Monaco per il georgiano

A Trigoria si lavora per consegnare a De Rossi il numero 9 titolare, l'attaccante centrale, la punta, l'uomo dei sogni e Georges Mikautadze è ad ora davanti a tutti. Salutato Lukaku, c'è Abraham che si impegna come un matto in allenamento ma sembra destinato alla Premier non appena inizierà il giro delle punte, quindi la Roma ha bisogno di un bomber vero, adatto al gioco di De Rossi e alle esigenze della società.

Prende di nuovo quota il nome di Mikautadze: la Roma è pronta a un’offerta ufficiale che farà concorrenza a quella del Monaco, sottolinea il Corriere dello Sport. I due club si contendono la punta georgiana e il presidente del Metz ha confermato che più società sono interessate, a differenza di qualche giorno fa quando in corsa solo il Monaco: "C’è concorrenza, diverse squadre sono interessate a lui e le cose stanno procedendo lentamente. Ma potrebbe esserci un'accelerazione nella prossima settimana. Non c'è una cifra fissa, c'è concorrenza ed è molto positivo".

Il prezzo può lievitare dai 20 a 25 milioni, ma la Roma non vuole fare aste. Un altro nome è quello di Sorloth, ma al momento non sembrano esserci sviluppi: il prezzo è evidentemente ritenuto eccessivo anche se il giocatore, per caratteristiche, è quello che convince di più allenatore e club. Se il cartellino si abbassa (la Roma non intende pagare la clausola da 38 milioni) a Trigoria sono pronti a tornarci su con forza.