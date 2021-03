Roma, Mkhitaryan e un rinnovo del contratto ancora da firmare: trattativa in corso

vedi letture

Henrik Mkhitaryan resterà alla Roma anche la prossima stagione? È una domanda lecita da porsi considerando che i giallorossi hanno già avvertito il giocatore che faranno valere l'opzione di rinnovo per il 2021-2022 alle stesse cifre attuali, ottenendo una non risposta da parte dell'armeno e del suo agente Mino Raiola. Il giocatore, con una contro opzione, potrebbe non far valere l'accordo e il rischio che non si arrivi a un'intesa c'è. A Trigoria restano ottimisti, ma c'è da convincere lo stesso Raiola che proseguire in giallorosso sia la stessa giusta per il giocatore. A riportarlo è Il Messaggero.