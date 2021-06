Roma, Mkhitaryan: "L'ambizione del club è molto alta. Orgoglioso di dare il mio contributo"

Dopo il rinnovo con la Roma fino al 30 giugno 2022, Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club giallorosso: "In questi due anni la Roma mi ha conquistato, come squadra e come città, grazie all’incredibile passione dei tifosi. L’ambizione della società è molto alta e sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione. Daje Roma".