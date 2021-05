Roma, Mkhitaryan: "Mourinho? Quello che è successo a Manchester rimane lì"

Ai microfoni di Sky, Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma che ha aperto il derby contro la Lazio, commenta la vittoria dei giallorossi: “Sapevamo che non sarebbe stata facile, la Lazio è una squadra forte. Abbiamo aspettato il momento giusto per attaccare. Nella ripresa abbiamo avuto più spazi ed era più facile giocare”.

Perché in tante partite ci sono stati atteggiamenti difensivi superficiali?

“Abbiamo giocato ogni 3-4 giorni e non era facile tenere il ritmo, il mister ha fatto il possibile per far riposare i calciatori. Abbiamo cambiato tatticamente e questa è stata la chiave per battere Manchester United e Lazio”.

Quale sarà il tuo futuro?

“C’è ancora una partita, vedremo cosa succederà. Sono innamorato di questa città, dei tifosi, però dobbiamo capire che ho 32 anni e non è facile fare una scelta. Devo analizzare tutto per vedere se per me sarà un bene o no. Voglio conoscere tutto”.

Mourinho può condizionare il tuo futuro?

“Quello che è successo a Manchester finisce lì, se dovessi rimanere ripartiremo da zero. Dobbiamo capire che, se vogliamo vincere qualcosa, serve la stessa ambizione. Se dovessi restare, farò di tutto per aiutare la squadra. Avremo tempo per parlarne”.