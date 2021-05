Roma, Mkhitaryan: "Possiamo fare di più. Speriamo che l'anno prossimo tornino i tifosi"

Dopo il successo nel derby contro la Lazio, l'attaccante giallorosso Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Roma TV: “Veramente è un peccato che non abbiamo potuto essere in una posizione più alta rispetto al settimo posto - riporta Vocegiallorossa.it -. Dobbiamo migliorare ed evitare di fare una stagione simile, possiamo fare di più”.

Con i tifosi avresti fatto di più?

"Penso di sì, è un peccato però che quando segni non puoi festeggiare in modo normale. Però speriamo che il prossimo anno i tifosi possano tornare allo stadio e dare una mano per far vincere le partite".

Cosa si è rotto di questo gruppo?

"Secondo me dopo la prima parte di campionato gli avversari avevano capito come giocavamo. Il mister poi ha deciso di cambiare e passare a 4, per questo ultimamente abbiamo fatto meglio. Purtroppo era già tardi, però possiamo arrivare ad un livello più alto".