Roma, Mourinho: "Abbiamo sbagliato troppo ma il secondo gol del Venezia ha cambiato tutto"

vedi letture

Josè Mourinho, tecnico della Roma, commenta ai canali ufficiali dei giallorossi il ko subito con il Venezia:

“La storia è che abbiamo sbagliato tanti gol, però dal 2’ abbiamo dominato la partita, abbiamo creato tanto e non abbiamo creato di più perché siamo arrivati sempre facilmente in area di rigore, ma non abbiamo avuto qualità tecnica nei passaggi e abbiamo sbagliato gol. Abbiamo sfiorato più volte il 3-1, El Shaarawy si è divorato un gol incredibile. Un’altra storia è l’errore sul primo e sul terzo gol e poi c’è la storia del secondo gol… C’è qualcosa che va al di là della mia comprensione e secondo me ci sono stati errori difensivi ed errori di finalizzazione, è stata una bella partita entusiasmante e sembra quasi impossibile non vincere 3-4 a 1 ma il secondo gol ha cambiato la storia”.

La Roma crea tanto anche con altri sistemi di gioco?

“Sì, per noi è importante analizzare per aiutare i calciatori a trovare il gioco offensivo, non facciamo il numero di gol sufficiente, però sul 2-1 abbiamo avuto 3-4 possibilità per chiudere. Al di là della mia comprensione c’è la cosa che su un fallo di noi fischiano rigore a noi, va al di là della mia comprensione. La società ha già parlato tramite Tiago Pinto, io devo essere più equilibrato nelle mie dichiarazioni e basta”.