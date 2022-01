Roma, Mourinho: "Avrei firmato prima per vincere 1-0. Sergio Oliveira non è un regista"

Josè Mourinho, allenatore della Roma, commenta a DAZN il successo per 4-2 sull'Empoli: “Vincere a Empoli non è facile, il 4-2 è un grande risultato per noi. Lazio e Fiorentina hanno pareggiato, era importante vincere e l’abbiamo fatto. Il secondo tempo ha permesso di tenere alta la audience in tv. Complimenti a noi ma anche all’Empoli perché è rimasto vivo dopo il 4-0 del primo tempo".

Quanto è importante Mkhitaryan in quella posizione?

"Abbiamo analizzato bene l’avversario. Miki ha fatto molto bene, nel secondo si è persa intensità e loro hanno fatto molto bene. Penso che quando abbiamo cambiato con Sergio Oliveira e Vereout per chiuderli abbiamo controllato meglio. Dall'inizio del secondo tempo fino al 4-2 abbiamo avuto difficoltà ma in queste situazioni preferisco parlare della qualità dell’avversario più che dei nostri problemi. Se mi dicevano prima di vincere 1-0 con gol al novantesimo avrei firmato".

Cosa le sta dando in più Sergio Oliveira?

“E' diverso dagli altri centrocampisti però non è un regista, lo sapevo perfettamente perché conosco il calcio portoghese. Senza essere un fenomeno tecnicamente difficilmente sceglie male e ha personalità, sa gestire i tempi. Quando giochi in un club come il Porto che lotta per vincere il campionato acquisisci un certo tipo di mentalità della quale abbiamo bisogno”.

Perchè siete arrivati tardi dopo l'intervallo?

“Non mi piace per niente, c’è un’orario da rispettare. E’ stata colpa mia, ho perso tempo col match analyst e per questo mi sono scusato con panchina e quarto uomo”.

Quanti gol si aspetta da Abraham?

“Ogni partita, deve provarci. A un attaccante però non chiedo solo gol. Se fa bene altre cose sono soddisfatto”.