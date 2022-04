Roma, Mourinho: "Complimenti a Sozza. Con lui al posto di Di Bello avremmo vinto a Napoli"

Josè Mourinho, allenatore della Roma, commentando a Dazn la sconfitta per 3-1 contro l'Inter a San Siro, ha fatto i complimenti all'arbitro Sozza lanciando una nuova frecciata contro Di Bello, arbitro nel pareggio giallorosso al Maradona contro il Napoli la settimana scorsa: "Sono contento per Sozza, che ha dovuto arbitrare una partita difficile per un ragazzo giovane. Ha arbitrato bene e i giocatori lo hanno aiutato. Per noi ora dobbiamo riposare per inseguire un sogno che è quello di centrare la finale di Conference. Sono orgoglioso dei miei. Complimenti a lui che ha fatto molto bene. Se ci fosse stato lui al posto di Di Bello la settimana scorsa, avremmo portato via tre punti al Napoli".