Roma, Mourinho: "Ho un problema coi calciatori egocentrici". E cita un battibecco con Ronaldo

"Ho un problema con i calciatori egocentrici, quelli che sovrappongono gli obiettivi personali a quelli di squadra. Questo rende più complicato il lavoro". Pensieri e parole di José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, pubblicate dallo scrittore portoghese e amico di Mou Joao Gabriel nel suo libro 'Mantenersi pazzi e affamati', nel quale è stato ricordato un episodio risalente al 2013, quando il tecnico lusitano allenava il Real Madrid di Cristiano Ronaldo: "Eravamo all'ultimo minuto di una partita con il Valencia. Venivamo da due pareggi consecutivi, ma stavamo vincendo 2-0 quella gara. Ronaldo perse palla dopo aver provato un dribbling su Joao Pereira e stava quasi per regalare un gol al Valencia. Gli dissi che dopo due pareggi era diverso vincere 2-0 o 2-1. Non gli piacque quello che gli dissi, ma non fu niente di speciale".

In quest'episodio c'è tutta la filosofia del manager portoghese, per il quale è vietato mollare, in qualsiasi momento del match. "Non mi piace la parola 'criticare', preferisco la parola 'coaching': io guido, correggo, non critico. Ma so - le sue parole riportate dal quotidiano portoghese Record - che per i calciatori sarà sempre una critica. Se non fai il tuo lavoro al massimo, però, credo che sia meglio fare le valigie e lasciare la tua posizione. L'ho sempre vista così".