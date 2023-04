Roma, Mourinho: "Problema centravanti? Non abbiamo Haaland. Pellegrini out non per il rigore"

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la sfida contro il Feyenoord. "Infortuni? Quando uno ti chiede di cambiare non hai nemmeno il tempo di chiedere. Tammy ha avuto un problema alla spalla, Dybala muscolare".

Pellegrini scelta tecnica?

"Sì, ma assolutamente non per il rigore".

Mancava un po' di cattiveria in area di rigore?

"Non abbiamo Haaland, siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. I ragazzi hanno fatto una partita di sforzo, dignità, sacrificio. Hanno avuto opportunità di un risultato diverso, ma questa è la realtà. Domenica abbiamo una partita dura, poi giovedì. Non abbiamo tanti giocatori per queste rotazioni. Probabilmente perdiamo Dybala e Abraham per queste due partite, ma all'Olimpico non sbagliamo mai".

Esiste un problema centravanti?

"La squadra non segna i gol che dovrebbe, in accordo con quello che fa in campo. Anche domenica scorsa a Torino abbiamo opportunità di fare il 2-0 e chiudere la partita, non l'abbiamo fatto. Non siamo una squadra che fa tanti gol. A Salisburgo ne abbiamo avuto 3-4 palle gol e non le facciamo. Abbiamo queste difficoltà, sono pochi gol per i giocatori offensivi".

Avete provato anche a essere offensivi.

"Noi dal primo minuto abbiamo cercato di non avere una partita a senso unico".

Ottimista?

"Sì, ma preoccupato per domenica. Perdi giocatori importanti, tutti lo sono nella nostra squadra, ma le opzioni sono di meno. Facciamo sempre il massimo, ovviamente è un risultato che noi sentiamo non meritato, ma meritato non fa parte del mio vocabolario. Purtroppo domenica giochiamo contro l'Udinese e dobbiamo focalizzarci lì".