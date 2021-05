Roma, Mourinho sistemerà subito la porta: il primo obiettivo è De Gea

vedi letture

Una delle prime mosse di José Mourinho come manager giallorosso, sarà quella di provare a sistemare la porta. Dopo aver liquidato Mirante in scadenza, i dirigenti romanisti dovranno trovare una nuova collocazione anche per Pau Lopez e Olsen, che rientrerà dal prestito all'Everton. Entrambi non sono portieri adatti all'idea di calcio del portoghese e soprattutto non hanno convinto nella loro esperienza nella Capitale. Il primo nome sulla lista dello Special One sarebbe quello di David De Gea, tra l'altro stasera impegnato proprio contro gli uomini di Fonseca in Europa League con la maglia del Manchester United. Resta da capire se l'operazione sarà fattibile o meno. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.