Roma, Mourinho: "Vorrei Sergio Oliveira restasse, ma il mercato è complicato per me"

vedi letture

Dal Portogallo José Mourinho parla della sua Roma e parla di calciomercato. Come si legge sul quotidiano lusitano A Bola, il tecnico della Roma ha affrontato in giornata vari temi, dal possibile riscatto di Sergio Oliveira al portiere Rui Patricio: "Sergio Oliveira? Se me lo vogliono prestare di nuovo lo andrò a ritirare a Madrid, dove festeggia i suoi trent'anni. Per comprarlo non so, non so se il mio visto lo consente", ha scherzato il tecnico giallorosso.

Ancora sul centrocampista.

“È stato importante, ha tanti principi che condivide con me, su come essere e come lavorare nel calcio. Mi ha aiutato a trasmettere un messaggio in questa seconda parte della stagione, è stato un esempio di ciò di cui avevamo bisogno, i giocatori di squadra, qualcosa di molto più importante dell'individuo. Vorrei tanto che restasse con noi, ma vedremo. Il mercato è complicato per me, perché so che non posso fare shopping in Avenida da Liberdade".

Su Rui Patricio.

"Per qualche motivo è conosciuto a Roma come San Patrizio. Qualcuno di voi ha avuto l'eresia di dire che non era titolare in Nazionale perché ha avuto una brutta stagione alla Roma, ma di questo non voglio parlare".