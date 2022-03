Roma, Mourinho vuole un esterno offensivo: Kostic il preferito, vuole giocare in Italia

Josè Mourinho vuole un esterno offensivo per la Roma della prossima stagione. Lo Special One vuole giocatori in grado di saltare l'uomo e creare pericoli in area avversaria. L'identikit risponde al nome di Filip Kostic, esterno serbo in scadenza nel 2023 con l'Eintracht Francoforte. Il giocatore ha recentemente scelto un importante manager italiano, Alessandro Lucci, proprio perché aspira a giocare in Serie A. La Roma non è l’unica squadra interessata, ma il nome va seguito con attenzione. Lo riporta Il Corriere dello Sport.