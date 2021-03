Roma, Nagelsmann nella lista per la panchina del futuro. Allegri il sogno dei tifosi

In cima alla lista dei nomi di allenatori vagliati da parte della Roma in vista del prossimo campionato, c'è Julian Nagelsmann, attuale tecnico del Lipsia ed enfant prodige delle panchine europee. Il sogno resta sempre Massimiliano Allegri, che non è stato scartato ma che resta una strada complicata. Ma attenzione perché Fonseca non è stato fatto fuori. Se dovesse riuscire ad approdare in Champions, il rinnovo automatico verrebbe probabilmente confermato visto che ha dimostrato di saper navigare in acque agitate senza perdere la rotta. A riportarlo è La Repubblica.