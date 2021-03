Roma-Napoli, da club gemellati a rivali per la Champions tra le polemiche

Sembrano lontani i tempi in cui Roma-Napoli era per tutti il ‘Derby del Sole’ tra due società gemellate. Negli anni i rapporti sono cambiati radicalmente, fino ad arrivare ai nostri giorni che se possibile vedono i club ai poli opposti dello stesso mondo. Da una parte De Laurentiis e un’azienda molto più legata al territorio, dall’altra una proprietà straniera con uno stampo e un maggior respiro internazionale. Un dualismo che si ripercuote anche all’interno della Lega Serie A dove il presidente azzurro si è schierato a favore dell’offerta di Dazn per il prossimo triennio di diritti tv, abbandonano anche la pista che avrebbe portato ai fondi, mentre il CEO giallorosso Fienga è a capo dei club medio-piccoli per far tornare centrale il discorso del canale di Lega. La sfida tra Roma e Napoli, poi, soprattutto nelle ultime due stagioni è sempre combaciata con tante polemiche, l’ultima nata dalla decisione della Lega di rinviare la partita tra Juventus e partenopei dal 17 marzo al 7 aprile. Una scelta che ha mandato su tutte le furie il club capitolino che lo scorso sabato ha inviato una lettera alla Serie A accusando la governance di ‘favorire il Napoli’ che avrebbe riposato di più avendo tutta la settimana per preparare la partita, mentre la Roma avrebbe potuto sfruttare solo i due allenamenti post Europa League. In maniera provocatoria la Roma chiese anche il rinvio della gara con il Napoli, una richiesta non accolta dalla Lega con una risposta definita ‘ridicola come la decisione dello spostamento di Juve-Napoli’ dal Ceo Guido Fienga. Insomma, si arriva alla gara di questa sera con un clima tutt’altro che ottimale ma le ruggini risalgono alla stagione scorsa quando nella gara dell'allora San Paolo a luglio 2020 la società di De Laurentiis contestò la scelta di Fonseca di portare in panchina tutti i calciatori convocati per la sfida, mentre gran parte della rosa di Gattuso ha seguito il primo tempo della partita di ieri dai seggiolini della tribuna per evitare distanze troppo ravvicinate, in ottemperanza ai protocolli di sicurezza. Il Napoli chiese già all’arbitro della gara di fare chiarezza, ma non riscontrando azioni nell’operato del direttore di gara si rivolse alla Figc che alla fine deferì Fienga e squalificò il medico della Roma. I ricorsi furono inutili perché le sentenze vennero confermate. Come nella gara di luglio scorso, la partita vale un posto in Champions League. Le due squadre sono appaiate a 50 punti e a undici giornate dal termine del campionato l’imperativo è ‘vietato sbagliare’.