Roma, niente Barcellona per Depay: Pinto resta alla finestra e studia il colpo

vedi letture

Tiago Pinto segue con attenzione Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione e dunque potenzialmente grande acquisto da poter effettuare senza spese di cartellino. Il giocatore ha dichiarato di voler giocare in un top club dei 5 migliori campionati, ma ovviamente il sogno è anche quello di poter giocare con regolarità la Champions League. La Roma attualmente non può offrire questa possibilità, ma ha Mourinho come sponsor e la ferma volontà di puntare su un big per l'attacco al posto di Dzeko. I giallorossi restano alla finestra e pensano a come agire per provare a convincere l'olandese a scegliere l'Italia come prossima tappa della carriera. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.