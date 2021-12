Roma, non solo Grillitsch: Tiago Pinto punta Bruno Guimaraes per l'estate

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma non lavora solo al presente del centrocampo di Mourinho con Grillitsch nome sempre più caldo in entrata, ma anche a quello del futuro. In questo senso, piace molto il centrocampista brasiliano di proprietà del Lione Bruno Guimaraes, classe '97 che i francesi valutano attualmente non meno di 30 milioni di euro.