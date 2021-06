Roma, Nzonzi verso il ritorno al Rennes. La terza volta sarà quella definitiva

La terza volta potrebbe essere quella giusta. Steven Nzonzi, dopo due anni in prestito al Rennes, potrebbe tornare nel club francese ma questa volta a titolo definitivo. Il giocatore è in scadenza col club romanista nel giugno del 2022, ma intanto il presidente dei transalpini Holveck, nei giorni scorsi aveva già aperto al possibile ritorno in via definitiva per il centrocampista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.