Roma, obiettivo Xhaka. Il club offre Under all'Arsenal per sbloccare la trattativa

vedi letture

Granit Xhaka è il primo obiettivo della Roma per rinforzare il suo centrocampo. Tuttavia, sottolinea il 'Corriere dello Sport', al momento la distanza tra domanda e offerta è piuttosto ampia: il club giallorosso ha messo sul piatto 15 milioni di euro, l'Arsenal ne chiede 25. Difficile al momento che la situazione possa sbloccarsi, a meno che i gunners non decidano di inserire nella trattativa anche Cengiz Under, esterno d'attacco turco già cercato in passato.

Reduce dal prestito al Leicester, Under è sul mercato. Ma non rientra nei piani della Roma, che spera possa ancora interessare all'Arsenal.