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William Gomes è la nuova stella del Porto: con Gordon al Bayern può provarci il Newcastle

William Gomes è la nuova stella del Porto: con Gordon al Bayern può provarci il NewcastleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:42Calcio estero
Michele Pavese

William Gomes sta vivendo la sua miglior stagione a livello personale tra i professionisti e torna al centro delle attenzioni di mercato. L'esterno del Porto, riporta la stampa inglese, è accostato con forza al Newcastle: il club di Premier League avrebbe intenzione di fare sul serio per l’esterno offensivo di Farioli già a partire dalla prossima finestra estiva.

Classe 2004, il giocatore si sta mettendo in evidenza con numeri importanti: 13 gol e 2 assist in 40 presenze stagionali, confermandosi una delle sorprese più interessanti del calcio portoghese. Il Newcastle starebbe valutando il brasiliano come possibile rinforzo in caso di partenza di Anthony Gordon, esterno classe 2001 che negli ultimi mesi è stato accostato a un possibile trasferimento al Bayern Monaco.

Dal canto suo, il Porto non ha alcuna intenzione di svendere il proprio talento: il club lusitano avrebbe fissato una richiesta minima di circa 50 milioni di euro per aprire alla cessione. Inoltre, il giocatore è legato ai Dragões da un contratto valido fino al 2029 e con una clausola rescissoria fissata a 80 milioni. Un eventuale exploit internazionale, soprattutto in vista di una possibile partecipazione al Mondiale, potrebbe ulteriormente far salire la valutazione del giovane esterno, già considerato uno dei prospetti più interessanti nel panorama europeo.

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