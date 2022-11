Roma, offerto Aouar per il centrocampo. Ma il Milan è la squadra in vantaggio

Alla Roma è stato offerto Houssem Aouar, uno dei giocatori più talentuosi del Lione che ha il contratto in scadenza a giugno e ha già fatto sapere che non intende rinnovarlo. Stando al Corriere dello Sport, il suo entourage si sta muovendo già da tempo per trovare una nuova sistemazione. E fra le tante possibili destinazioni del franco-algerino ci potrebbe essere anche la Serie A. Nelle ultime ore si sta muovendo il Milan, che sembra essere passato in vantaggio. Per prendere il giocatore a gennaio, pagando un indennizzo, oppure aspettare giugno per averlo gratis.