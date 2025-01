Roma, oggi i primi due annunci: tutti i dettagli delle operazioni Rensch e Gollini

La Roma inaugura il mercato invernale con due nuovi volti: Devyne Rensch e Pierluigi Gollini. I due giocatori, giunti ieri nella Capitale, hanno svolto le visite mediche e oggi firmeranno i rispettivi contratti al Fulvio Bernardini, pronti a iniziare la loro avventura in giallorosso. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricapitola tutti i dettagli dei primi due acquisti invernali.

Rensch, classe 2003, arriva dall’Ajax per 5 milioni di euro più uno di bonus, firmando un contratto fino al 2029 da 1,2 milioni di euro annui. Il giovane olandese ha sempre voluto la Roma, rifiutando sia il rinnovo con l’Ajax sia altre offerte dall’estero. Indosserà la maglia numero 2, appartenuta in passato al connazionale Rick Karsdorp. Il giocatore ha già completato le visite mediche al Campus Bio-Medico e oggi si presenterà a Trigoria per foto ufficiali, prime dichiarazioni e un primo approccio con l’ambiente. Rensch spera di essere convocato già per la gara di domenica contro l’Udinese, con l’obiettivo di adattarsi al più presto alle indicazioni tattiche di Ranieri.

Arrivato dall’Atalanta dopo il prestito al Genoa, Gollini sarà il secondo portiere della Roma, sostituendo Ryan, ceduto al Lens per 800 mila euro. Dopo un lungo viaggio in van da Genova, l’estremo difensore è atterrato nella Capitale per firmare il contratto e iniziare subito gli allenamenti con il preparatore Nanni Farelli. Il suo ruolo non si limiterà al campo: Gollini è stato scelto anche per alzare il livello competitivo durante le sedute a Trigoria. Il suo arrivo chiude il cerchio sui portieri, dando solidità al reparto.