Roma, Olsen e Pau Lopez da piazzare: rischio minusvalenza per lo spagnolo

Juan Musso resta il principale obiettivo della Roma per la porta. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club giallorosso deve piazzare altri due portieri in rosa visto che Fuzato potrebbe anche rimanere come secondo se a Mirante non sarà rinnovato il contratto.

Rischio minusvalenza per Pau Lopez - Lo spagnolo è arrivato in giallorosso per 30 milioni e ne occorrerebbero circa 18 per evitare la minusvalenza.

Olsen vuole tornare - Discorso diverso per Robin Olsen. Lo svedese sembrava vicino al riscatto da parte dell'Everton, ma è rimasto sconvolto dalla rapina subita in casa, in cui lui e la sua famiglia sono stati minacciati con dei machete e quindi si dice voglia cambiare aria. Un problema in più per la Roma, che però non dispera di piazzarli entrambi.