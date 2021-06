Roma, Pau Lopez finisce nel mirino dell'Atletico Madrid: può partire in prestito

vedi letture

L'Atletico Madrid, stando a quanto scrive oggi Marca, è in forcing per Pau Lopez, in uscita dalla Roma, come sostituto del partente Nikola Grbic. Secondo quanto scrive il portale iberico, La squadra di Simeone sarebbe interessata a prelevare il portiere con un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al numero di presenze