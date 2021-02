Roma, Pellegrini: "Abbiamo buttato due punti che dovremo ritrovare in un big match"

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, all'indomani della partita pareggiata contro il Benevento, ha affidato a Instagram un messaggio per i tifosi: "Siamo arrabbiati, abbiamo buttato due punti che dovremmo per forza ritrovare in uno dei match importanti! Ora testa a giovedì per il passaggio del turno!!".