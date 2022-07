Roma, per Frattesi l'accordo si avvicina: 5 milioni di distanza, il Sassuolo dà l'ok a Volpato

Galeotta fu Rimini: Roma e Sassuolo si vengono incontro per il passaggio di Davide Frattesi in giallorosso, sarebbe più corretto dire 'ritorno', e la distanza tra domanda e offerta si è ora ridotta a 4-5 milioni di euro, anche grazie ad una serie di accordi su eventuali bonus futuri e possibile percentuale sulla rivendita del giocatore. In più il Sassuolo ha dato l’okay anche a Volpato come possibile contropartita tecnica, rivela oggi la Gazzetta dello Sport.