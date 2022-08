Roma, per il centrocampo spunta Saul: può arrivare in prestito, ma guadagna troppo

vedi letture

Altro nome per il centrocampo della Roma, a caccia di occasioni per sostituire Wijnaldum dopo il grave infortunio: stando a La Repubblica, è tornato in auge il nome di Saul: l'Atletico Madrid ha aperto alla partenza in prestito con diritto di riscatto, il giocatore non rientra nei piani di Simeone. L'ostacolo rimane quello legato all'alto ingaggio percepito dal centrocampista spagnolo. Sullo sfondo restano i nomi di Bakayoko, Nandez e Harry Winks, che il Tottenham lascerebbe partire in prestito.