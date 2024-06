Roma, per il ruolo di vice-Svilar spunta un nuovo portiere: avanza la candidatura di Bodart

Spunta un nuovo nome per la porta della Roma. Come riporta Sky Sport, i giallorossi sono alla ricerca di un estremo difensore da mettere dietro a Svilar nelle gerarchie e in tal senso avanzano le quotazioni di Arnaud Bodart dello Standard Liegi. Il classe 1998 in questa stagione è sceso in campo per 29 gare e ha subito 35 reti, collezionando però ben 5 clean sheet.