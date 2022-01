Roma, per l'attacco del futuro gli scout sono al lavoro: piace il gioiellino Benjamin Sesko

Secondo quanto scrive Repubblica, la Roma ha già il mirino puntato su giugno per quanto riguarda il mercato: gli scout hanno diverse idee per rinforzare l’attacco giallorosso e studiano il profilo di Stephy Mavididi, 23enne ala inglese in forza al Montpellier, tra gli altri. Occhi puntati anche su Benjamin Sesko, 18enne attaccante del Salisburgo, considerato da molti il nuovo Haaland.