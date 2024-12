Roma, per Le Fée avanza l'ipotesi Betis. Le piste francesi e tedesche in seconda fila

vedi letture

Sono appena 95 i minuti complessivi disputati da Enzo Le Fée sotto Claudio Ranieri e la sua avventura alla Roma sembra essere arrivata già al capolinea. Come era già abbastanza chiaro nelle prime uscite dopo il suo ritorno in panchina, Ranieri non punta affatto sul centrocampista francese, accolto lo scorso 10 luglio grazie a un esborso di 23 milioni bonificato al Rennes e con la firma su un contratto quinquennale.

1 sola presenza da titolare, col Como, sotto la gestione del tecnico testaccino, l’addio nel calciomercato di gennaio è la soluzione più probabile, con alcune trattative già in piedi da qualche giorno. La più calda è quella con il Betis Siviglia, squadra che segue il classe 2000 da diversi anni e che in questo dicembre si è rifatta sotto con lui e con Ghisolfi, aprendo i colloqui per un trasferimento invernale.

Gli spagnoli hanno incassato il sì del calciatore cresciuto nel Lorient e ora stanno lavorando ai fianchi del ds giallorosso per tentare di formalizzare un accordo nel più breve tempo possibile, in modo da metterlo a disposizione di Pellegrini. Per il momento l’ipotesi di rimanere in Italia non è presa in considerazione e si registrano pure gli interessi di un club dalla Francia e di un paio dalla Germania.