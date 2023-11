Roma, per Lukaku adesso 40 milioni potrebbero non bastare: il punto sul suo futuro

L'edizione odierna de Il Tempo fa il punto sul futuro di Romelu Lukaku, autore già di 6 reti in campionato a fronte di 824 minuti disputati: in Europa, il centravanti ex Inter ha già siglato 3 gol gol su 317 minuti giocati. Una media gol notevole e il centravanti di proprietà del Chelsea non si è fermato neppure in Nazionale, con cui ha travolto di gol l'Azerbaijan, segnandone ben 4 in 37 minuti. Numeri importantissimi che non sono sfuggiti alla Roma, vogliosa di legare ai propri colori il futuro del bomber belga.

Il calciatore è arrivato nella Capitale in prestito secco fino al giugno 2024, ma i rapporti tra i due club sono eccellenti, come testimoniato anche dalla velocità con cui si è chiusa la trattativa. Tuttavia, già lo scorso anno il club londinese chiedeva 40 milioni per il cartellino e questo sarebbe stato il prezzo del riscatto nell'ipotetico accordo con l'Inter, poi saltato.

Ma se Lukaku dovesse continuare a segnare con questo ritmo, la valutazione non andrebbe certamente a diminuire ma, anzi, potrebbe addirittura aumentare. Bisognerebbe poi trovare la quadra anche sull'ingaggio del giocatore. Tutte questioni che, nel caso, verranno affrontate a tempo debito. C'è ancora tutta una stagione davanti, con Lukaku sempre più al centro del progetto giallorosso.