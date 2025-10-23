Roma, Pisilli: "Un caso le quattro sconfitte in casa. Piano piano i gol arriveranno"

Niccolò Pisilli, parla ai microfoni di Sky Sport dopo il ko interno contro il Viktoria Plzen, che complica il cammino della Roma in Europa:

Nel finale avete praticamente ripreso la partita, ma cosa vi è mancato per l'acuto finale?

"Ci è mancata un po' di concretezza sotto porta. Già la scorsa partita avevamo creato tante occasioni contro l'Inter, ma non siamo riusciti a fare gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto tanti tiri che sono usciti per poco e tante occasioni in cui dovevamo fare l'ultima scelta un po' più concreta. Ci è mancato questo".

Le statistiche parlano chiaro: quattro sconfitte in casa e quattro vittorie fuori. Cosa ne pensi di questa differenza? Può esserci un discorso tattico dietro?

"Io penso più che sia un caso, in realtà, perché noi giochiamo allo stesso modo, in casa e fuori. Anzi, in casa siamo avvantaggiati perché abbiamo la spinta del nostro pubblico. Magari le squadre vengono qui, sanno che è molto tosta, e quindi cercano di avere un atteggiamento un po’ più chiuso. È più difficile sbloccare le cose. E fuori casa troviamo più spazio però penso che alla fine sia un caso che le sconfitte siano arrivate in casa".

Forse un problema di adattamento ai nuovi schemi?

"È un discorso di concretezza, le occasioni le creiamo quindi non è un discorso di gioco, più di freddezza. Ci alleneremo e pian piano arriveranno i gol. La cosa che conta è arrivare lì e creare occasioni, i gol prima o poi arriveranno".