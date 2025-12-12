Roma, Pisilli: "Contenti di aver fatto una grande partita. Bel segnale dopo le ultime due gare"

Al termine del match di Glasgow contro il Celtic, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha commentato ai canali ufficiali della società: "Siamo contenti di aver fatto una grande partita - sottolinea Vocegiallorossa.it - di dare un bel segnale dopo le ultime due partite che sono state un po’ più negative, e siamo molto contenti delle prestazioni che abbiamo fatto".

C’è Koné che scherza e ti fa piacere, no?

"Si, Manu è un ragazzo molto simpatico, un po’ stupidino, e stiamo molto bene nella squadra anche grazie a lui".

Sul match.

"Siamo stati molto bravi nel pressing nel primo tempo e ogni volta che riconquistavamo una palla avevamo l’occasione per fare gol, perché loro comunque stavano aperti. Avevamo preparato così la partita e siamo contenti che quello che abbiamo provato sia riuscito in campo".