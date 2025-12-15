Roma, il futuro di Pisilli è ancora da decifrare: anche il Cagliari piomba sul centrocampista

Il futuro di Niccolò Pisilli è ancora tutto da decifrare. Come riporta L'Unione Sarda, il centrocampista della Roma è finito anche nel mirino del Cagliari, che lo considera il profilo ideale per rinforzare la mediana. Giovane, dinamico e con margini di crescita importanti, Pisilli risponde perfettamente all’identikit tracciato dal club rossoblù.

La pista è ritenuta concreta anche alla luce degli ottimi rapporti tra Cagliari e Roma, rafforzati ulteriormente dal ritorno di Claudio Ranieri in giallorosso. Un canale di dialogo che potrebbe facilitare l’operazione, soprattutto in caso di apertura a una formula temporanea.

Sul classe 2004, però, non c’è solo il Cagliari. Restano vigili anche Genoa, Fiorentina e Pisa, tutte alla ricerca di rinforzi giovani e funzionali in mezzo al campo. La concorrenza è ampia e il destino di Pisilli potrebbe dipendere dalle scelte della Roma e dalle opportunità che si apriranno nelle prossime settimane di mercato.