Roma, Massara: "Ferguson ha bisogno di tempo. Zirkzee? Il mercato è complicato"

Tutto pronto al Celtic Park per il fischio d’inizio di Celtic-Roma, match valido per la 6ª giornata di League Phase di Europa League. Prima dell’inizio della partita, Frederic Massara, direttore sportivo dei giallorossi, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport.

Il dirigente giallorosso ha presentato il match: "Le scelte di formazione? Abbiamo bisogno di forze fresche e abbiamo tanti giocatori che ci possono dare più soluzioni, il mister ha pensato a questa formazione e siamo convinti di poter fare bene".

Su Pisilli e Ferguson: "Ferguson è arrivato a fine mercato e ha bisogno di tempo di adattamento, ha avuto anche due infortuni e ci auguriamo che ora torni in forma e possa fare gol. Pisilli si è ritrovato in un centrocampo forte e ha avuto pochi minuti a disposizione, ma è un giocatore con già 50 presenze nella Roma e ha dimostrato che possiamo contare su di lui".

Su Zirkzee e il mercato:"Si accostano molti nomi alla Roma e non solo. Il mercato di riparazione è complicato, bisogna vedere se ci saranno delle opportunità e sfruttarle. Se ci fosse l'opportunità per un rinforzo migliorativo dell'organico, cercheremo di coglierla. Si parla tanto di Zirkzee perché ha giocato meno, ma adesso sta giocando e potrebbe non essere sul mercato".