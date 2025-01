Roma, poco spazio per Le Fée: il Betis pensa al centrocampista in prestito con diritto

vedi letture

Enzo Le Fée è l'ultimo nome associato all'interesse del Betis per rafforzare il proprio centrocampo in questa finestra di mercato invernale. Il centrocampista francese, che non è riuscito a trovare spazio nella Roma, cerca una nuova avventura a partire da gennaio, e il club andaluso potrebbe offrirgliela. Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa, considerato l’alto costo del suo trasferimento al club italiano la scorsa estate, pari a circa 23 milioni di euro. Con l’arrivo di Claudio Ranieri, le sue opportunità di gioco si sono ulteriormente ridotte (solo 460 minuti in questa stagione), rendendo una partenza a gennaio l’opzione più probabile. Il Betis valuta la possibilità di un prestito, cercando di contenere i costi.

Il Betis, dopo un girone d’andata pieno di difficoltà, ha identificato il rinforzo a centrocampo come una priorità. Tuttavia, il sogno di riportare Dani Ceballos sembra ormai irraggiungibile, e il recupero di Marc Roca riduce l’urgenza di intervenire. Parallelamente, il club ha anche l’obiettivo di migliorare il reparto offensivo, lasciando il mercato aperto a diverse possibilità. L’arrivo di Le Fée sarebbe visto come un’aggiunta capace di apportare qualità nella costruzione del gioco, anche se le sue prestazioni dopo il trasferimento dal Lorient non sono state particolarmente brillanti.

Manuel Pellegrini si aspetta rinforzi dal club per rimanere competitivo nella lotta europea in campionato e nelle altre competizioni. La prima metà di stagione è stata segnata da numerosi ostacoli per la squadra, spingendo il tecnico cileno a rivedere i piani per migliorare il progetto. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, il Betis starebbe preparando un’offerta per un prestito con diritto di riscatto, e il giocatore sembrerebbe disposto a lasciare la Roma.