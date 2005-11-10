Roma, Soule: "Prendere tre gol così non va bene, dobbiamo reagire subito"
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Marco Pieracci
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ieri alle 23:12Serie A
autore Marco Pieracci
14.10.2026 23:12Serie A
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Matias Soulé, attaccante della Roma, è stato intervistato da Prime Video dopo la sfida di Champions League persa per 4-3 in casa contro il Real Madrid: "Non ho parole, è una partita che era nelle nostre mani e la perdiamo su tre calci d'angolo. Ci deve servire, dobbiamo essere attenti per tutti e novanta i minuti. Dobbiamo pensare alla prossima".
Questione di testa?
"Penso di sì, prendere tre gol praticamente uguali è qualcosa che non va bene".
Quanto sarà difficile digerirla?
"Dobbiamo togliercela subito, siamo delusi ma non possiamo calare perché avevamo fatto una grande partita".
La sconfitta peggiore?
"Sì, fa male finire così dopo una partita come quella che abbiamo fatto. Dobbiamo prendere le cose buone, allenandoci su quelle negative".
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