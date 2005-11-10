Roma, Soulè: "Gol? Ci provo sempre quando posso. Vogliamo fare bene in tutte le competizioni"
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Matteo Selli
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29.11.2026 20:45Serie A
© foto di Matteo Gribaudi
Le parole dell'attaccante della Roma Matias Soulè, ai microfoni di DAZN, al termine della sfida di campionato contro il Monza:
"Gol? Non l'ho visto bene, è stato tutto veloce. Ogni volta che riesco calcio, anche se il mister vuole che calciamo da dentro l'area. Ogni partita, qualsiasi sia la squadra, dobbiamo giocare sempre alla stessa maniera, non lo cambieremo mai. Proveremo a giocarci tutte le competizioni fino alla fine. In campionato stiamo bene, in Champions avremo tre partite per provare a passare il turno. Derby? Sappiamo come lo vivono qua, siamo tutte e due lì e sarà bello il doppio, ma prima c'è il Bologna".
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