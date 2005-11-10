Tris della Roma, doppietta personale di Soule: 3-0 al Monza dopo appena 36 minuti
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 18:34Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
29.11.2026 18:34Serie A
© foto di Matteo Gribaudi
La Roma non si ferma e chiude la partita con più di un tempo di anticipo. 3-0 dei giallorossi contro il Monza con il tris firmato ancora una volta da Soule. Splendido il sinistro a giro dell'argentino dal limite dell'area, con il pallone che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali non lasciando scampo a Thiam.
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